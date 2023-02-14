В Украине хотят отменить празднование 8 марта, 1 и 9 мая

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об отмене празднования в Украине 8 Марта, 1 Мая и Дня Победы 9 Мая.
В пояснительной записке говорится, что изменения предлагается внести в украинский кодекс законов о труде для «устранения наследия колониального прошлого в культурной жизни и быту, очищения государственного календаря от навязанных прошлым дат».
В частности, вместо Международного женского дня 8 Марта предлагается установить 25 февраля новый государственный праздник и официальный выходной — День украинской женщины. Дату выбрали в честь дня рождения украинской поэтессы Леси Украинки.
Выходным днем предлагается сделать 9 марта — день рождения поэта Тараса Шевченко.
В документе, поступившем в ВРУ, указывается, что до этого в Украине отмечался Международный женский день, установленный еще при СССР с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин. Авторы законопроекта считают, что важнее почтить память Шевченко.
Кроме этого, депутаты хотят отменить празднование Дня труда 1 мая и Дня Победы 9 мая. Они предлагают отмечать только День памяти и примирения 8 мая.
Ольга Сурикова