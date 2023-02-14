В Украине хотят отменить празднование 8 марта, 1 и 9 мая

Выходным днем предлагается сделать 9 марта — день рождения поэта Тараса Шевченко.

В документе, поступившем в ВРУ, указывается, что до этого в Украине отмечался Международный женский день, установленный еще при СССР с целью популяризации собственного взгляда на роль и место женщин. Авторы законопроекта считают, что важнее почтить память Шевченко.