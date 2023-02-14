Развожаев предложил вместо валентинок отправлять письма солдатам

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предложил не праздновать День святого Валентина, а также отправлять вместо валентинок письма солдатам.

«Неужели многие так и не поняли, что этот «праздник» — навязан западом, индустрией развлечений и потребления ? А мы поддались на провокацию. Красиво же: сердечки, цветочки, «как во всем мире». Только вот ничего хорошего в этом «как во всем мире» — нет», — пишет глава города в своих соцсетях.

Развожаев считает, что нужно «искоренить тягу к западным «идеалам»», а также предлагает праздновать православный День семьи, любви и верности 8 июля вместо 14 февраля.

«Кому очень хочется отправить в феврале «валентинку», есть предложение вместо этого — написать письмо солдату», — подытожил губернатор.

Напомним, муниципальных чиновников в Севастополе назвали «либо пьяными, либо иностранцами».

Дмитрий Островский