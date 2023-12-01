В «Учкуевке» за федеральные деньги организовали кинотеатр в здании идущем под снос

Оператор пляжа «Учкуевка», получив субсидию от правительства Севастополя, купил и переоборудовал под летний кинотеатр незаконное здание.

Самовольную постройку было предписано снести ГБУ «Парки и скверы». Тем не менее, этого сделано не было. В 2023 году ООО «Севквадро» получило грант на развитие туристической инфраструктуры.



На эти деньги оператор переоборудовал указанную самовольную постройку, установил в ней телевизионный экран и начал ее использование в качестве летнего кинотеатра без разрешения на ввод в эксплуатацию.

Прокуратура района возбудила два дела об административном правонарушении, а суд оштрафовал директора и саму организацию на 270 тыс. рублей.

Напомним, на начальника управления туризма Севастополя открыта служебная проверка.