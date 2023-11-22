На начальника управления туризма Севастополя открыта служебная проверка

В правительстве Севастополя обратили внимание, что в тг-каналах расходится видео с фрагментом выступления на сессии ЗС 31 октября начальника Управления туризма Севастополя Ларисы Валентиновны Остапенко, где она дает оценку туристам из Китая.

«Хочу подчеркнуть, что сказанное ею касательно туристов из КНР — это не позиция Правительства Севастополя, а личное мнение, которое она решила высказать. Мнение непозволительное ни с точки зрения логики, ни уж тем более с точки зрения госслужащей, занимающей такую должность», — заявила вице-губернатор Мария Литовко.

Она добавила, что, по поручению губернатора, по этому поводу открыта служебная проверка. С Остапенко проведена разъяснительная работа о недопустимости подобных высказываний.

По данным Литовко, Центр поддержки экспорта за два года помог заключить экспортных контрактов с Китаем почти на 900 тысяч долларов, развивается направление импорта и экспорта с КНР.

Замгубернатора подчеркнула, что в Севастополя ждут туристов из всех стран и особенно рады гостям и партнерам из Поднебесной.

Ольга Сурикова