В Севастополе простились с добровольцем отряда «Барс»

Сегодня, 16 апреля, в Севастополе прошла церемония прощания с бойцом добровольческого отряда «Барс» Денисом Дымченко.

Дымченко родился в Херсонской области. С 14 лет обучался в Нахимовском (кадетском) училище в Санкт-Петербурге, некоторое время учился в ВВМУ им. Ленинского комсомола.

Доброволец выполнял задачи в странах Ближнего Востока, в поисках себя около года провел в монастыре. Принимал активное участие в событиях Русской весны в Севастополе и в Крыму.

С 2014 года он воевал на Донбассе, с началом СВО в составе добровольческого формирования выполнял задачи по поддержке частей и подразделений ВС РФ. Погиб при выполнении боевой задачи на Донецком направлении.