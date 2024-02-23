В Учкуевке активизировался оползень

В северном секторе учкуевского оползня зафиксированы серьезные подвижки и смещение грунта.

Сотрудники отдела гидрофизики шельфа Морского гидрофизического института РАН занимались исследованием данного участка в ходе двух экспедиций, которые состоялись 31 января и 16 февраля 2024 года, пишет ForPost.

«При этом морфодинамическая ситуация на северном участке оползня осложняется интенсивным антропогенным воздействием. В марте–апреле 2023 года в результате земляных работ по террасированию и выравниванию оползневого склона здесь была сформирована горизонтальная площадка», – рассказал главный научный сотрудник МГИ Юрий Горячкин.

Сейчас, в силу определенных причин, невозможно использовать фотограмметрическую аэрофотосъемку и фиксировать координаты с использованием спутниковых приемников геодезического класса в режиме RTK. Для исследования пришлось создавать локальную систему мониторинга, состоящую «из контрольных створов и пикетов».

«После камеральной обработки полученных данных планируется произвести привязку локальной системы координат к WGS-84, что позволит осуществить сравнение с цифровыми 3D-моделями, построенными на основе данных фотограмметрических аэрофотосъемок в 2018 и 2019 годах», – пояснил сотрудник МГИ Владимир Удовик.

Результаты экспедиций показали, что смещение оползневых блоков в сторону моря составило до 4–5 метров. Глинистые породы, выдвинувшиеся в сторону пляжа, были разрушены и размыты. На склоне образовались трещины шириной до 0,7 м, а максимальные вертикальные смещения смежных блоков увеличились с 0,6–0,8 до 1,0–1,2 метра.

Ученые отметили, что появление новых трещин является предвестником дальнейших подвижек грунта и свидетельствует о развитии оползневого процесса.

Ими также поставлен вопрос о степени влияния на эти процессы земляных работ, которые начинались между пансионатом «Лазурь» и СТ «Лесовод».

Ольга Сурикова

Фото:sevastopol.su