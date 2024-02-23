Жители осажденного Севастополя получат выплату к 9 мая

Ветераны, награжденные медалью «За оборону Севастополя» или знаком «Житель осажденного Севастополя», получат выплаты в размере 50 тысяч рублей. Соответствующее постановление принято на заседании правительства.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что в понедельник обсуждал с президентом Владимиром Путиным предстоящее празднование 80-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. И обратился к главе государства с просьбой дать поручение осуществить выплаты из президентского фонда.

После принятия постановления, выплаты начнут поступать до 9 мая. Деньги получит 841 ветеран, включая тех, кто живет за пределами Севастополя.

Ольга Сурикова