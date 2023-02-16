В Турции на десятые сутки после землетрясения из-под завалов спасли женщину

Женщина провела под завалами обрушившегося дома в районе Оникишубат города Кахраманмараш 222 часа.

Спасатели сообщили, что достали из-под завалов 42-летнюю Мелике Имамоглу и передали медикам.

Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04.17 по местному времени — 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции превысило 35,4 тыс. человек.

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Ольга Сурикова