В Севастополе мужчина готовил еду на Вечном огне 

Сегодня в полицию обратилась местная жительница, которая сообщила, что неизвестный мужчина осквернил Вечный огонь у памятника Солдату и Матросу.

Прибывшие на место сотрудники ППС не обнаружили правонарушителя и приняли меры к его поиску.

Он был уже задержан в районе улицы Пожарова. Предварительно установлено, что 31-летний гражданин без определенного места жительства, ранее неоднократно судимый за кражи, в сковородке готовил еду на Вечном огне.

Ему грозит уголовное наказание за вандализм.

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Ольга Сурикова