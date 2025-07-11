На ул. Павла Дыбенко частично ограничат движение транспорта

Городское хозяйство
11-07-2025

В Гагаринском районе Севастополе на четыре месяца ограничат движение на улице Дыбенко.

Ограничения будут действовать с 15 июля до 20 ноября.

На этой улице будут ремонтировать подъездную дорогу к дому №18.

Проезд будет разрешен оперативным и экстренным службам, а также тем, кто работает или живет в этой зоне.

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Фото: правительство Севастополя