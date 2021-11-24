В Карелии перевернулся автобус со студентами СевГУ

Туристический автобус, в котором находилось несколько десятков студентов СевГУ опрокинулся в Питкярантском районе Карелии, — об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

По информации источника РИА Новостей, ДТП произошло на 306-м километре федеральной автодороги А-121 «Сортавала». Автобус съехал в кювет и опрокинулся.

«Всего в салоне находились 37 человек: два водителя, 34 туриста и экскурсовод. В числе туристов – студенты Севастопольского государственного университета, которые находились на отдыхе в Карелии, и сопровождающие. В результате аварии медицинская помощь потребовалась 6 пассажирам, 5 из которых доставлены в лечебное учреждение», — сообщили в МВД Медиа.

По информации правительства Севастополя, никто из студентов СевГУ серьезно не пострадал.

Дарья Тимофеева

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Карелия