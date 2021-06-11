В центре Севастополя на праздники ограничат движение транспорта

Севастополь отмечает День города и День России

В центре Севастополя 12 и 14 июня будет ограничено движение транспорта (кроме транспорта экстренных спецслужб, технической группы и участников мероприятий):

12 июня

– с 14:00 до 17:00 на улице Ленина (от площади Суворова до площади Нахимова);

– с 17:00 до 23:00 на улице Ленина (от площади Суворова через проспект Нахимова до площади Лазарева);

– с 14:00 до 23:00 место посадки/высадки пассажиров катеров перенесут с Графской пристани в Артиллерийскую бухту;

– с 14:00 до 23:00 также будет изменено направление одностороннего движения по улице Советская от пересечения с улицей Воронина до улицы Ленина и улицы Воронина от улицы Суворова до улицы Спуск Шестакова.

14 июня

– с 10:00 до 18:00 на улице Айвазовского, Сенявина, Маяковского, на участке дороги от дома №7 на площади 300-летия Российского Флота до дома №7 по улице Айвазовского;

– с 10:00 до 18:00 будет ограничена работа парома по маршруту «Артбухта» — «Северная». Ходить будут только катера;

– с 14:00 до 23:00 на улице Ленина (от площади Суворова через проспект Нахимова до площади Лазарева;

– с 14:00 до 23:00 место посадки/высадки пассажиров катеров перенесут с Графской пристани в Артиллерийскую бухту;

– с 14:00 до 23:00 также будет изменено направление одностороннего движения по улице Советская от пересечения с улицей Воронина до улицы Ленина и улицы Воронина от улицы Суворова до улицы Спуск Шестакова.

Кроме того, до 23:00 15 июня на площади Нахимова сможет припарковаться только транспорт экстренных спецслужб, техническая группа и участники мероприятий.

Напомним, на ближайших выходных страна отмечает общенациональный праздник День России. У губернатора Михаила Развожаева озвучили план мероприятий празднования Дня России и Дня города.

Ольга Сурикова