В Севастополе вернули исторический облик двум домам-ОКН 

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, завершился капитальный ремонт жилого дома на улице Ленина, 34.

Это здание — объект культурного наследия: в таких случаях к работам допускаются компании и специалисты только с лицензией на реставрационные работы. Подрядчиком выступила севастопольская компания, которая была занята уже на многих сложных объектах.

Дом построен еще в 1949 году и, как рассказывают его жильцы, в последний раз ремонт здесь был в 1960 году. Специалисты отреставрировали кровлю, восстановили фасад, облицованный инкерманским камнем, декоративные элементы, восстановили балконы и даже метлахскую плитку, сохранившуюся со времен строительства дома. Также заменили окна в подъезде и входную дверь.

На улице Гоголя, 8 сделано уже 95% работ. Но уже видно, как он преобразился. Здесь заменили балюстраду на крыше, восстановили эркеры, венчающий карниз, подоконники окон, сандрики (это элементы над окнами), капители колонн, пилястры балконов и эркеров, декоративные венки на фронтоне, потолочные розетки, модульоны, балясины.

Лучше прийти и вживую полюбоваться севастопольским достоянием.

Скоро будет завершен ремонт ещё двух ОКН: домов №2 и №4 на Большой Морской. О ходе работ обязательно буду рассказывать.

Ольга Сурикова

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