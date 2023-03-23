В Симферополе водитель «ВАЗ 21099» снес четыре иномарки, его пассажирка скончалась на месте ДТП

В Симферополе 22 марта ближе к вечеру произошло страшное ДТП, в котором погибла женщина-пассажир.

Водитель, 1986 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ 21099», двигаясь со стороны Московского шоссе в направлении площади Московской по улице Киевской, в районе дома 158, не выбрал безопасную скорость движения, в результате налетел на четыре стоящие машины.

«В результате ДТП пассажирка автомобиля «ВАЗ 21099» 1977 года рождения, скончалась на месте происшествия, а водитель получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в пресс-службе УМВД Крыма.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

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Ольга Сурикова