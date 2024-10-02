В троллейбусе оставили чемодан с биоэнергомассажёром

Сегодня около 14:44 в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району поступило сообщение от водителя троллейбуса № 17. Он сообщил, что во время остановки на улице Гоголя в салоне обнаружил бесхозный чемодан.

На место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, патрульно-постовой службы полиции, Госавтоинспекции, полицейские кинологи и взрывотехнической службы Росгвардии.

При изучении металлического кейса, оказалось, что внутри него находился биоэнергомассажёр и его комплектующие.

Полиция Севастополя устанавливает владельца забытого в троллейбусе электрического прибора.

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Анна Левина