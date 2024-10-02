Уважаемые пассажиры, движение по улице Гоголя остановлено, общественный транспорт осуществляет движение по временной схеме.

Троллейбусные маршруты в обоих направлениях будет осуществляться через улицу Льва Толстого.

Автобусные маршруты в сторону центра — через улицу 4-ю Бастионную, в сторону 5-го километра Балаклавского шоссе — через улицу Льва Толстого.

В троллейбусе на улице Гоголя обнаружили подозрительный чемодан. Идет проверка.

Планируйте свой маршрут.

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Анна Левина