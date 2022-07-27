В Севастополе две недели будет ограничиваться движение в районе Херсонеса

Пройдет фестиваль оперы и балета

В Севастополе в связи с празднованием годовщины Крещения Руси планируется ограничивать движение и работу общественного транспорта 28 июля-15 августа, анонсирует пресс-служба правительства города.

На территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» пройдут культурно-массовые мероприятия в рамках VI Международного фестиваля оперы и балета «Херсонес».

Временное ограничение остановки и стоянки транспорта вводится:

— на ул. Древней (кроме заездного кармана) 28 июля с 16:00 до 23:00 для всех видов транспортных средств, кроме автомобилей оперативных и экстренных служб Севастополя, а также транспортных средств, участвующих в обеспечении мероприятия;

— на ул. Древней 29 июля, 3-7 августа, 11-12 августа, 14-15 августа с 16:00 до 23:00 в случае осложнения дорожной обстановки для всех видов транспортных средств, кроме транспортных средств оперативных и экстренных служб Севастополя и транспортных средств, участвующих в обеспечении мероприятия.

Временное ограничение дорожного движения будет действовать:

— на ул. Древней от пересечения с ул. Дмитрия Ульянова и ул. Ерошенко 28 и 29 июля, 3-7 августа, 11-12 августа, 14-15 августа с 16:00 до 23:00 для всех видов транспортных средств, кроме общественного транспорта, транспортных средств оперативных и экстренных служб города, транспортных средств, участвующих в обеспечении мероприятия, автомобилей, принадлежащих лицам, проживающим в зоне вводимых ограничений;

— на ул. Дмитрия Ульянова и ул. Ерошенко 28 и 29 июля, 3-7 августа, 11-12 августа, 14-15 августа с 16:00 до 23:00 в случае осложнения дорожной обстановки, за исключением общественного транспорта, транспортных средств оперативных и экстренных служб города, транспортных средств, участвующих в обеспечении мероприятия, автомобилей, принадлежащих лицам, проживающим в зоне вводимых ограничений.

Кроме того, в связи с проведением мероприятий в Херсонесе время работы маршрута № 22 «5-й км Балаклавского шоссе – Херсонес» 28 и 29 июля, 3-7 августа, 11-12 августа, 14-15 августа продлевается до 23:30 с интервалом движения, ориентированным на пассажиропоток.

Ольга Сурикова