Дворец детского и юношеского творчества приглашает на новогодний праздник

22 декабря в 11.30 на площади у Севастопольского Дворца детского и юношеского творчества состоится новогодний праздник.

В программе: выступление творческих коллективов Дворца, игры и танцы у новогодней елочки, сюрпризы от Деда Мороза и Снегурочки.

Ребята смогут разучить новые новогодние песни и танцы, поиграть в снежки и даже встретиться с настоящими живыми новогодними игрушками.

Также в этот день все желающие смогут посмотреть спектакль театра юного зрителя Севастопольского Дворца детского и юношеского творчества «Дед Мороз и три богатыря».

Новогодняя праздничная программа продлится до 7 января.

Для ребят 5-8 лет подготовили сказку «Приключения в зимнем лесу», для тех, кто постарше (9-12 лет) — «Дед Мороз и три богатыря». Активисты Российского движения школьников проведут зимний фестиваль.

Специальные праздничные программы предусмотрены для особенных детей.

Завершится новогодняя кампания Севастопольского Дворца детского и юношеского творчества 7 января в 15 большим праздничным театрализованным представлением образцового фольклорного ансамбля

«Калинка» в Доме офицеров Черноморского флота «Рождественские посиделки».

Приглашаются все желающие!

По материалам пресс-службы ДДЮТ (Наталья Загородняя) и фото)