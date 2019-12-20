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Дворец детского и юношеского творчества приглашает на новогодний праздник

20-12-2019
выпускающий редактор
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22 декабря в 11.30 на площади у Севастопольского Дворца детского и юношеского творчества состоится новогодний праздник.
В программе: выступление творческих коллективов Дворца, игры и танцы у новогодней елочки, сюрпризы от Деда Мороза и Снегурочки.
Ребята смогут разучить новые новогодние песни и танцы, поиграть в снежки и даже встретиться с настоящими живыми новогодними игрушками. 
Также в этот день все желающие смогут посмотреть спектакль театра юного зрителя Севастопольского Дворца детского и юношеского творчества «Дед Мороз и три богатыря».
 
 
Новогодняя праздничная программа продлится до 7 января. 
Для ребят 5-8 лет подготовили сказку «Приключения в зимнем лесу», для тех, кто постарше (9-12 лет) —  «Дед Мороз и три богатыря». Активисты Российского движения школьников проведут зимний фестиваль.
Специальные праздничные программы предусмотрены для особенных детей.
 
Завершится новогодняя кампания Севастопольского Дворца детского и юношеского творчества 7 января в 15 большим праздничным театрализованным представлением образцового фольклорного ансамбля
«Калинка» в Доме офицеров Черноморского флота «Рождественские посиделки».
 
Приглашаются все желающие!
 
По материалам пресс-службы ДДЮТ (Наталья Загородняя) и фото)
 

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