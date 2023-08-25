В «Тайгане» пострадал двухлетний малыш

В парке-львов «Тайган» вновь пострадал ребенок от хищного животного, и снова от неосмотрительности родителей. О произошедшем рассказал директор зоопарка Олег Зубков, пишет ForPost.

По его словам, родители пренебрегли правила безопасности парка. «Родитель перелез через контрольное ограждение, взял двухлетнего малыша на руки, дал ему в руку еду и заставил кормить харзу — краснокнижное хищное животное. В результате харза укусила ребенка за палец», — сообщил Зубков изданию.

По неподтвержденной информации, малыш оказался в больнице с открытым перелом ногтевой фаланги. Также предварительно, родители пострадавшего якобы признают свою вину в случившемся и не имеют к руководству зоопарка никаких претензий.

При этом владелец сафари-парка добавил, что подобные инцидента случаются регулярно, вопреки бесчисленным мерам безопасности. Люди стараются перелезть через контрольные заграждения и засунуть руки зверям в клетку, не задумываясь о последствиях.

На фото наглядно видно, на каком расстоянии посетители должны находиться от клеток с животными

Ольга Сурикова