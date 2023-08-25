В районе Севастополя объявлен карантин из-за бешенства у собаки

В части Балаклавского муниципального округа установлен карантин в связи с выявлением случая бешенства у собаки.

Для ликвидации заболевания и недопущения его распространения установлен карантин до 23 октября в пределах территории ТСН «СНТ «Рассвет-2», ТСН «СНТ Горняк-2», ТСН «СНТ «Горняк», ул. Кизиловая, ул. Оздоровительная, пер. Оздоровительный, ул. Выгонная, ул. Морской Пехоты, ул. Петра Ситникова, сообщили в правительстве Севастополя.

На период ограничительных мероприятий запрещено лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего технологические операции, в том числе специалистов госветслужбы, ввоз и вывоз восприимчивых животных, за исключением вывоза восприимчивых животных, вакцинированных против бешенства, в течение 179 дней, предшествующих вывозу. Подробнее с ограничениями можно ознакомиться по ссылке (https://sev.gov.ru/docs/257/191361/).

В ведомстве напомнили, что бешенство – острое вирусное инфекционное заболевание, общее для человека и животных. У человека это заболевание называется гидрофобией. Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте с источниками возбудителя бешенства в результате укуса или ослюнения повреждённых кожных покровов или наружных слизистых оболочек, а также при контакте с предметами, загрязненными инфицированной слюной.

Пострадавшие от укусов животных должны знать, что возбудитель бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления первых признаков заболевания. Поэтому не стоит рассчитывать на то, что укусившее вас животное выглядело клинически здоровым. Из домашних животных источником заражения людей чаще всего становятся собаки и кошки, из диких – лисицы, волки, барсуки и различные грызуны.

Гидрофобию (бешенство) человека можно предупредить только полным курсом профилактических прививок, эффективность которого зависит от срока обращения за медицинской помощью. От укусов чаще страдают дети, которым необходимо избегать ненужных контактов с животными. Для профилактики заболевания бешенством домашние животные должны быть зарегистрированы в государственной ветеринарной службе и ежегодно прививаться против бешенства.

По вопросам профилактической вакцинации домашних животных против бешенства можно обратиться в подразделение государственной ветеринарной службы по телефону +7 (978) 300-95-65.

Жителям рекомендуют провести вакцинацию домашних животных и избегать контакта с дикими животными. Ни в коем случае не разрешать детям гладить и брать на руки бездомных животных. При любом заболевании животного, и особенно при появлении симптомов бешенства (обильное слюнотечение, затруднение глотания, судороги), немедленно сообщать об этом в государственную ветеринарную службу: +7 (978) 300-95-65, +7 (978) 300-93-23.

Ольга Сурикова