В районе мыса Тарханкут столкнулись два катера

В районе мыса Тарханкут (село Оленевка Черноморского района) столкнулись два маломерных катера. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

ЧП произошло днем 13 августа. Катера столкнулись всего в 200 метрах от берега. Пострадало три человека: женщина 39 лет и двое мужчин 40 и 43 лет. Все они с травмами разной степени тяжести госпитализированы в больницу. Оба катера достали на берег для обследования.