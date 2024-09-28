В Судаке ребенок вышел из автобуса и попал под машину

В Судаке ребенка сбила машина, когда он переходил дорогу в неположенном месте, сообщает прокуратура Крыма.

Днем 27 сентября водитель автомобиля «Фиат Скудо», двигаясь по улице Октябрьской сбил 12-летнего мальчика, который, выйдя из автобуса, переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода без сопровождения родителей.

Ребенок с травмами доставлен в больницу

Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств ДТП.

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Ольга Сурикова

Фото: прокуратура Крыма

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