В Судаке ребенок вышел из автобуса и попал под машину

В Судаке ребенка сбила машина, когда он переходил дорогу в неположенном месте, сообщает прокуратура Крыма.
Днем 27 сентября водитель автомобиля «Фиат Скудо», двигаясь по улице Октябрьской сбил 12-летнего мальчика, который, выйдя из автобуса, переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода без сопровождения родителей.
Ребенок с травмами доставлен в больницу
Прокуратура Крыма контролирует установление обстоятельств ДТП.
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Ольга Сурикова
Фото: прокуратура Крыма