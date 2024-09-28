В Севастополе только после вмешательства прокуратуры закупили спортинвентарь для спортшколы по боксу 

Прокуратура Севастополя провела проверку в ГБУ дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва № 4 по боксу».

Установлено, что на базе спортивной школы отсутствовало достаточное количество гантелей, настенных матов-протекторов, теннисных мячей, скакалок и другого спортивного инвентаря. Также спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование, не соответствовала реальному количеству обучающихся.

Прокурор района внес директору спортивной школы представление об устранении выявленных нарушений.

После вмешательства прокуратуры Управлением спорта города Севастополя направлены денежные средства на оснащение спортивной школы, но выделенной суммы хватило для приобретения только части необходимой экипировки спортсменов.

Иск был подан повторно. И только после этого была приобретена недостающая экипировка. В общей сложности по всем мерам прокурорского реагирования для нужд школы я произведены закупки на сумму 11,5 млн рублей.

Права учащихся спортивной школы по боксу восстановлены, заключили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ольга Сурикова

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города