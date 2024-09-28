ЦИПсО закидывает Севастополь фейками с якобы официальных аккаунтов

Как отметил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, «ЦИПсО запустили настоящий конвейер по созданию фейковых аккаунтов официальных севастопольских организаций».

Подчеркивается, что основной удар пришелся на госорганы правительства Севастополя, регионального управления МЧС.

Аккаунты создаются буквально зеркальные, обычному человеку сложно определить, какой аккаунт — подделка.

«Поэтому в очередной раз призываю вас доверять только официальной информации. Вы всегда можете уточнить в личных сообщениях в аккаунте Правительства информацию и получить ответ.

Мой реальный и единственный аккаунт в тг @razvozhaev

В ВК моя страница имеет верификацию — синюю галочку, и вы всегда можете убедиться, что страница принадлежит мне.

Никаких резервных аккаунтов я не создавал и создавать не буду», — разъяснил глава города.

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Ольга Сурикова

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