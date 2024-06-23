В Судаке из моря «вышли» пушкинские богатыри

В Крыму на побережье бухты Капсель, на пляже «Спортивный», появился новый арт-объект — скульптурная композиция, созданная по мотивам произведения Пушкина «Сказка о царе Салтане».

Автор скульптуры — участница арт-кластера «Таврида» Валерия Бегеева. Открытие состоялось 6 июня — в 225-й день рождения великого поэта.

Композиция носит название «Иное диво». Это пять человеческих фигур высотой более трёх метров. Богатыри выходят из моря вместе со своим воеводой — Дядькой Черномором.

«Арт-объект станет данью уважения русским воинам — славным богатырям, которыми славилась Россия с давних времен и славится до сих пор. Ещё один важный элемент — связь с культурным достоянием страны: арт-объект показывает персонажей «Сказки о царе Салтане» как символ неразрывной связи прошлого и настоящего в русском национальном творчестве», — отметили организаторы.

Фото: Валерия Бегеева

Анна Левина