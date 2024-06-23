В Севастополе прошел патриотический фестиваль «Дети войны»

22 июня во Дворце культуры рыбаков прошел III Городской театрально – патриотический фестиваль «Дети войны», приуроченный ко Дню памяти и скорби.

Участники выступали в номинациях: художественное слово, вокал, театральная миниатюра.

Отрывки из известных произведений отечественных писателей, музыкальные композиции, пронзительную поэзию представили театр-студия пластической драмы «Мы-Босиком», образцовая театральная студия «А-ФИШкА», образцовый вокальный ансамбль «Маленький принц», актер театра драмы «Психо Дель Арт» Михаил Непип, участница народного ансамбля традиционной культуры «Марьины кудесы» Валерия Гулиева и другие юные артисты Севастополя.

Фото Анны Корниловой

Анна Левина