В Севастополе водитель автобуса оштрафован за перевозку детей с нарушениями требований безопасности

Сотрудники полиции остановили автобус ЛИАЗ, который вез 26 детей из Севастополя в Ялту в сопровождении двух взрослых.

У водителя не имелось списка перевозимых несовершеннолетних, не оформлена программа маршрута, не было получено соответствующих разрешений на их перевозку от Госавтоинспекции.

Дети были возвращены родителям. В отношении водителя составлены админпротоколы. В общей сложности ему придется заплатить штрафов на сумму более 60 тысяч рублей.

Также рассматривается вопрос о привлечении к ответственности организаторов перевозки детей, не обеспечивших надлежащее сопровождение и требования безопасности при междугородней поездке, сообщили в пресс-службе полиции Севастополя.

Напомним, ранее сообщалось, что в Севастополе сотрудники ГАИ во время рейда «Перевозчик» проверили 40 единиц городского общественного транспорта, в том числе шесть из них, предназначенных для перевозки детей. При этом составлено 30 административных материалов.

Ольга Сурикова



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