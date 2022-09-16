В субботу в Севастополе пробегут «Кросс нации»

В субботу, 17 сентября, на стадионе СОК им. 200-летия Севастополя традиционным забегом отметят Всероссийский день бега «Кросс нации».
В забеге от 400 до 5000 метров могут принять участие все желающие, но дистанции будут распределены по возрастным категориям.
Начало регистрации участников с 07:00. Именную заявку можно подать 17 сентября на месте проведения соревнований.
Тем не менее, чтобы принять участие необходимо иметь с собой:
— ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении
— ксерокопия ОМС
— справка о допуске врача
— полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
Программа соревнований будет следующей:
7:00 – 7:30 – регистрация участников соревнований на дистанцию 3 000 м (женщины 1998 года рождения и старше) и 5 000 м (мужчины 1998 года рождения и старше);
7:30 – старт на 3 000 м (женщины 1998 года рождения и старше) и 5 000 м (мужчины 1998 года рождения и старше);
8:00-8:30 – регистрация участников соревнований на дистанцию 3 000 м (женщины 1999-2002 годов рождения) и 5 000 м (мужчины 1999-2002 годов рождения);
8:30 – старт на дистанции 3 000 м (женщины 1999-2002 годов рождения) и 5 000 м (мужчины 1999-2002 годов рождения);
8:30-9:00 — регистрация участников соревнований на дистанцию 2 000 м (девушки 2003-2006 годов рождения) и 3 000 м (юноши 2003-2006 годов рождения);
9:00 — старт на дистанции 2 000 м (девушки 2003-2006 годов рождения) и 3 000 м (юноши 2003-2006 годов рождения);
9:00-9:30 – награждение победителей и призеров на дистанции 5 000 м (мужчины 1999-2002 годов рождения и мужчины 1998 года рождения и старше) и 3 000 м (женщины 1999-2002 годов рождения и женщины 1998 года рождения и старше);
10:00-10:30 – регистрация участников соревнований на дистанцию 1 000 м (девушки 2007-2008 годов рождения) и 2 000 м (юноши 2007-2008 годов рождения);
10:30 – старт на дистанции 1 000 м (девушки 2007-2008 годов рождения) и 2 000 м (юноши 2007-2008 годов рождения);
10:30-11:00 — регистрация участников соревнований на дистанцию 400 м;
10:30 – 11:00 – награждение победителей и призеров на дистанции 2 000 м (девушки 2003-2006 годов рождения) и 3 000 м (юноши 2003-2006 годов рождения);
11:00 – старт на дистанции 400 м;
11:00 – 11:30 – регистрация участников соревнований на дистанцию 1 000 м (девочки 2009 года рождения и младше) и 2 000 м (мальчики 2009 года рождения и младше);
11:30 – старт на дистанции 1 000 м (девочки 2009 года рождения и младше) и 2 000 м (мальчики 2009 года рождения и младше);
12:00-12:30 — награждение победителей и призеров на дистанции 400 м.
Напомним, севастопольский борец греко-римского стиля Мавлуд Ризманов удостоен звания Мастер спорта России международного класса. Соответствующий приказ размещен на сайте минспорта РФ.
Дмитрий Островский