В субботу в Севастополе пробегут «Кросс нации»

В субботу, 17 сентября, на стадионе СОК им. 200-летия Севастополя традиционным забегом отметят Всероссийский день бега «Кросс нации».

В забеге от 400 до 5000 метров могут принять участие все желающие, но дистанции будут распределены по возрастным категориям.

Начало регистрации участников с 07:00. Именную заявку можно подать 17 сентября на месте проведения соревнований.

Тем не менее, чтобы принять участие необходимо иметь с собой:

— ксерокопию паспорта или свидетельства о рождении

— ксерокопия ОМС

— справка о допуске врача

— полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.

Программа соревнований будет следующей:

7:00 – 7:30 – регистрация участников соревнований на дистанцию 3 000 м (женщины 1998 года рождения и старше) и 5 000 м (мужчины 1998 года рождения и старше);

7:30 – старт на 3 000 м (женщины 1998 года рождения и старше) и 5 000 м (мужчины 1998 года рождения и старше);

8:00-8:30 – регистрация участников соревнований на дистанцию 3 000 м (женщины 1999-2002 годов рождения) и 5 000 м (мужчины 1999-2002 годов рождения);

8:30 – старт на дистанции 3 000 м (женщины 1999-2002 годов рождения) и 5 000 м (мужчины 1999-2002 годов рождения);

8:30-9:00 — регистрация участников соревнований на дистанцию 2 000 м (девушки 2003-2006 годов рождения) и 3 000 м (юноши 2003-2006 годов рождения);

9:00 — старт на дистанции 2 000 м (девушки 2003-2006 годов рождения) и 3 000 м (юноши 2003-2006 годов рождения);

9:00-9:30 – награждение победителей и призеров на дистанции 5 000 м (мужчины 1999-2002 годов рождения и мужчины 1998 года рождения и старше) и 3 000 м (женщины 1999-2002 годов рождения и женщины 1998 года рождения и старше);

10:00-10:30 – регистрация участников соревнований на дистанцию 1 000 м (девушки 2007-2008 годов рождения) и 2 000 м (юноши 2007-2008 годов рождения);

10:30 – старт на дистанции 1 000 м (девушки 2007-2008 годов рождения) и 2 000 м (юноши 2007-2008 годов рождения);

10:30-11:00 — регистрация участников соревнований на дистанцию 400 м;

10:30 – 11:00 – награждение победителей и призеров на дистанции 2 000 м (девушки 2003-2006 годов рождения) и 3 000 м (юноши 2003-2006 годов рождения);

11:00 – старт на дистанции 400 м;

11:00 – 11:30 – регистрация участников соревнований на дистанцию 1 000 м (девочки 2009 года рождения и младше) и 2 000 м (мальчики 2009 года рождения и младше);

11:30 – старт на дистанции 1 000 м (девочки 2009 года рождения и младше) и 2 000 м (мальчики 2009 года рождения и младше);

12:00-12:30 — награждение победителей и призеров на дистанции 400 м.

Напомним, севастопольский борец греко-римского стиля Мавлуд Ризманов удостоен звания Мастер спорта России международного класса. Соответствующий приказ размещен на сайте минспорта РФ.

Дмитрий Островский