В Бердянске убит замглавы ВГА и глава избиркома по проведению референдума

Сегодня, 16 сентября, в микрорайоне Колония в Бердянске было совершено убийство двух чиновников руководящего состава.

У своего гаража был убит заместитель Главы Военно-гражданской администрации г. Бердянск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Бойко и его жена Людмила Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума.

Об этом в своем Telegram сообщает член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Детали происшествия уточняются, добавил он.

Напомним, также сегодня убит генпрокурор ЛНР ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

Ольга Сурикова