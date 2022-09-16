Автоэксперт предупредил, насколько могут подорожать зимние шины

В случае, если возникнет нехватка каких-то разновидностей зимних шин, цены на эту продукцию могут вырасти еще заметнее, продолжил эксперт.

А вот что касается, сможет ли российский рынок полностью удовлетворить спрос со стороны автовладельцев, автоэксперт затруднился ответить на этот вопрос.