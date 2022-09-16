Автоэксперт предупредил, насколько могут подорожать зимние шины

Автовладельцы уже готовятся к приближающимся холодам и непогоде и поглядывают на цены на зимнюю резину. Особо прагматичные, конечно, уже прикупили новый комплект, но большинство будут действовать по обстоятельству и ажиотажа не избежать.
Автоэксперты уже прогнозируют осеннее подорожание зимних автомобильных шин. В интервью радио Sputnik главный редактор автомобильного издания Quto Максим Ракитин назвал две причины, по которым это может произойти, и предположил, насколько могут вырасти цены.
«Сезонный подъем цен на зимние шины будет. Это вообще не зависит от того, что происходит в экономике и политике, поскольку сезонный рост бывает каждый год», — отметил Ракиткин, передает РИА Новости.
Он добавил, что максимальных значений стоимость зимних шин как раз поднимается тогда, когда температура воздуха опускается ниже пяти градусов. Он прогнозирует, опираясь на опят прошлых лет, что резина подорожает на пять-семь процентов.
В случае, если возникнет нехватка каких-то разновидностей зимних шин, цены на эту продукцию могут вырасти еще заметнее, продолжил эксперт.
А вот что касается, сможет ли российский рынок полностью удовлетворить спрос со стороны автовладельцев, автоэксперт затруднился ответить на этот вопрос.
«Дефицита может и не быть, потому что есть российские шины и параллельный импорт», — добавил Ракитин.
При этом автовладельцев от предостерег от «истеричных покупок» при нагнетании вокруг слухов о дефиците.
«Если вы планируете в этом сезоне менять зимнюю резину, то следует ее брать, когда вам будет удобно, без истерики», — заключил Ракитин.
Ольга Сурикова