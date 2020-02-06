В СЦКиИ состоится оперный фестиваль

26 и 28 февраля в СЦКиИ состоится IV оперный фестиваль имени Л. Собинова.
Всего в фестивале примут участие 15 известных солистов, которые выступят в сопровождении
Севастопольского симфонического оркестра.
26 февраля в 18:30 начнется концерт, в ходе которого зрители увидят оперные сцены из шедевров
мирового оперного искусства. Вход по пригласительным билетам.
28 февраля состоится заключительный Гала-концерт. Начало в 18:30. На него можно купить
билеты он-лайн: quicktickets.ru/sevastopol-cki. В этот день выступят и приглашенные звезды
оперного искусства: Алексей Богданчиков (солист Гамбургской оперы), Екатерина Петрова
(солистка Большого театра).
Стоимость билетов на Гала-концерт 300-500 рублей.
Касса СЦКиИ: +7 (8692)54-32-24 (ул. Ленина, 25)
Фестиваль посвящен Леониду Собинову, благодаря которому в 1920 году в Севастополе открылся оперный театр и симфоническая филармония им. Луначарского.