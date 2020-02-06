В СЦКиИ состоится оперный фестиваль

26 и 28 февраля в СЦКиИ состоится IV оперный фестиваль имени Л. Собинова.

Всего в фестивале примут участие 15 известных солистов, которые выступят в сопровождении

Севастопольского симфонического оркестра.

26 февраля в 18:30 начнется концерт, в ходе которого зрители увидят оперные сцены из шедевров

мирового оперного искусства. Вход по пригласительным билетам.

28 февраля состоится заключительный Гала-концерт. Начало в 18:30. На него можно купить

билеты он-лайн: quicktickets.ru/sevastopol-cki. В этот день выступят и приглашенные звезды

оперного искусства: Алексей Богданчиков (солист Гамбургской оперы), Екатерина Петрова

(солистка Большого театра).

Стоимость билетов на Гала-концерт 300-500 рублей.

Касса СЦКиИ: +7 (8692)54-32-24 (ул. Ленина, 25)

Фестиваль посвящен Леониду Собинову, благодаря которому в 1920 году в Севастополе открылся оперный театр и симфоническая филармония им. Луначарского.