Движение по ул. Большая Морская ограничат до 24 февраля

С 0:00 10 февраля 2020 года по 23:59 23 февраля 2020 года движение по ул. Большая Морская будет полностью перекрыто, включая участок от улицы Адмирала Октябрьского до площади Ушакова.

Также будет перекрыто движение по участку улицы Шмидта от улицы Очаковцев, а также по участку улицы Адмирала Октябрьского от улицы Очаковцев в направлении улицы Большая Морская.

При этом у водителей будет возможность спуститься с центрального городского холма по улице Суворова к улице Очаковцев.

Объехать перекрытые или перегруженные транспортными средствами участки проведения работ предлагается через следующие улицы:

1) Из центра города или с Корабельной стороны в направлении улицы Пожарова: Ленина – пр-т Нахимова – пл. 300-летия ЧФ РФ – Капитанская – Адмирала Владимирского – Карантинная или Генерала Петрова – Новороссийская – Адмирала Октябрьского – Стрелецкий спуск;

2) Из центра города в направлении улицы Гоголя: Генерала Петрова – Новороссийская – Годлевского – Академика Крылова или Василия Кучера – Ленина или Красный спуск – Портовая – Котовского;

3) В центр города со стороны улицы Пожарова: Сеченова – Ленинградская – Ивана Голубца – Кожанова – Степаненко – 4-я Бастионная – Ленина или Буденного – Котовского – Вокзальная – Портовая – Троллейбусный спуск – Ленина.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя (и изображение)