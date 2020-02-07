Севастопольцев приглашают проверить свои тонометры

11 февраля Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и подведомственные ему организации проводят во всех федеральных округах Всероссийскую социальную (благотворительную) акцию «Будь уверен! Будь здоров!».

В день акции специалисты ФБУ «Севастопольский ЦСМ» будут принимать граждан и проверять их бытовые тонометры артериального давления.

Акция будет проводиться 11.02.2020 с 8:45 до 17:00 по адресу: г. Севастополь, ул. 6-я

Бастионная, 32

По материалам ГАУЗГС «ЦЛФ СМИМП»