В СЦКиИ состоится концерт «Включаем праздник»

7 марта, накануне Международного женского дня, в Севастопольском центре культуры и искусств

состоится традиционный праздничный концерт. Начало в 18:00. Стоимость билетов: 300-700 рублей.

На концерте выступят:

— Государственный ансамбль танца «Черное море»;

— Группа «Мюзик-экс»;

— Вокальная группа «Жар-птица»;

— Солистка Оксана Дунаева и другие.

Вы также увидите Fashion-mix от известного севастопольского модельера Натальи Духневич.

Ведущие: Ильдар Дусалиев, Кристина Прислонова, Владимир Путятин.

Касса СЦКиИ: +7 (8692)54-32-24 (ул. Ленина, 25)

Можно купить билеты он-лайн: quicktickets.ru/sevastopol-cki