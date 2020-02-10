В СЦКиИ состоится концерт «Включаем праздник»

7 марта, накануне Международного женского дня, в Севастопольском центре культуры и искусств
состоится традиционный праздничный концерт. Начало в 18:00. Стоимость билетов: 300-700 рублей.
На концерте выступят:
— Государственный ансамбль танца «Черное море»;
— Группа «Мюзик-экс»;
— Вокальная группа «Жар-птица»;
— Солистка Оксана Дунаева и другие.
Вы также увидите Fashion-mix от известного севастопольского модельера Натальи Духневич.
Ведущие: Ильдар Дусалиев, Кристина Прислонова, Владимир Путятин.
Касса СЦКиИ: +7 (8692)54-32-24 (ул. Ленина, 25)
Можно купить билеты он-лайн: quicktickets.ru/sevastopol-cki