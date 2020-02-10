Севастопольцев приглашают принять участие в конкурсе «Семья года»

В Севастополе начали принимать документы на участие во Всероссийском конкурсе «Семья года».

Конкурс будет проводиться по трем номинациям: «молодая семья», «многодетная семья» и «семейная династия».

Заявку и пакет документов необходимо подать до 20 марта в Центр помощи семье и детям по ул.Пушкина, 18.

В номинации «молодая семья» возраст супругов не должен превышать 35 лет, а в «семейной династии» — должно быть не менее трех поколений последователей одной профессии. Многодетной же считается семья, в которой воспитываются трое и более детей, включая приемных.

Также участникам нужно подготовить фотоальбом «Семейный портрет». Он включает в себя семейные фотографии, а также письменный рассказ об истории семьи.

Победители региона примут участие во Всероссийском конкурсе «Семья года». По его итогам будет издана почётная книга «Семья года» с историями семей-победителей, описанием их традиций и семейных ценностей.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя

Фото: news.1777.ru