В столице Крыма осквернили мурал в поддержку российских солдат, участвующих в СВО

В Симферополе 16 сентября стало известно, что неизвестные облили красной краской мурал в поддержку российских солдат, который был нанесен на здание главпочтамта . Об этом происшествии сообщила пресс-служба городской администрации крымской столицы.

«Следственно-оперативная группа проводит работу по факту осквернения патриотического изображения, посвященного поддержке специальной военной операции, размещенного в центре города на улице Александра Невского, 1», – говорится в сообщении.

Городские власти обещают в ближайшее время привести изображение в надлежащее состояние.

Данный мурал как символ спецоперации России на Украине был нанесен на здание главпочтамта в середине апреля.

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Ольга Сурикова