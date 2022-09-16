Обстреляно здание ВГА Херсонской области

В результате обстрела здания администрации Херсонской области ранена начальник Департамента труда, погиб ее водитель. Об этом в своем Telegram сообщил член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что значительный урон был нанесен и самому зданию.

Сразу после взрыва появилась информация, что во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов, которое проходило в ВГА Херсона, погиб заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов и еще одна зампред Екатерина Губарева.

Но позже эту информацию опроверг сам Кирилл Стермоусов.

Отметил, также сегодня, 16 сентября, при взрыве в своем кабинете погиб Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.

Ольга Сурикова