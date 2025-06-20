В США одобрили первую полугодовую прививку от ВИЧ

Американские власти одобрили препарат Yeztugo — первую в мире профилактическую прививку от ВИЧ, которую делают всего два раза в год. Эксперты называют его настоящим прорывом: препарат почти полностью исключает риск заражения у людей из группы риска.

Каждая доза состоит из двух подкожных инъекций в живот. Препарат медленно высвобождается из «лекарственного депо» и обеспечивает защиту в течение шести месяцев. Это делает его гораздо удобнее, чем ежедневные таблетки, которые нередко пропускают.

В США годовой курс стоит более 28 тысяч долларов, однако производитель, компания Gilead, обещает страховое покрытие, а также поставки недорогих аналогов в страны с низким доходом.

По данным на конец 2023 года, в России на диспансерном учёте состоит почти 1,2 миллиона человек, живущих с ВИЧ.

В Севастополе, по информации местных медиков, на конец 2022 года под наблюдением находились 2 539 человек. За год инфекция была выявлена у 206 новых пациентов, включая одного ребёнка. Всего с 1987 по 2017 годы в городе зарегистрировано более 3,5 тысяч случаев заражения. На фоне этих цифр одобренная в США прививка может стать ключевым инструментом в профилактике ВИЧ — если будет доступна широкой аудитории.

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Дмитрий Островский

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