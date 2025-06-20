Почти полмиллиарда рублей вложат в благоустройство Братского кладбища в Севастополе

Проект благоустройства Братского кладбища защитников Севастополя и расположенного на его территории Свято-Никольского храма выходит на практическую стадию. На реализацию программы в 2025–2027 годах федеральный бюджет планирует направить 476 миллионов рублей, сообщает Сергей Горбачев.

Работы ведутся под кураторством Министерства обороны России в сотрудничестве с правительством Севастополя. Как сообщил директор департамента Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества Олег Погорелов, проект обеспечен серьёзным финансированием. Сейчас завершается согласование постановления правительства РФ, которое позволит направить федеральные средства на реставрацию объектов культурного наследия.

Ожидается, что в 2025 году будет выделено 181 миллион рублей, в 2026-м — ещё 118 миллионов, а в 2027-м — около 177 миллионов. Финансирование заложено в рамках программы «Культура России».

Первый этап включает восстановление тех участков некрополя, где не требуется сложной проектной документации. Там, где она необходима, будут разработаны проекты с привлечением сертифицированных специалистов по работе с объектами культурного наследия. Работы обещают начать сразу после вступления в силу постановления и заключения соглашения между Минобороны и городским правительством.

Ответственность за определение списка захоронений, подлежащих ремонту за счёт федеральной субсидии, будет нести губернатор Севастополя. Куратором проекта со стороны города выступает вице-губернатор Николай Приставка.

Напомним, объект находится под охраной как памятник федерального значения. Кладбище и храм включены в единый реестр объектов культурного наследия, а за их текущее состояние отвечает Управление охраны объектов культурного наследия города.

Инициатива о передаче Братского кладбища в ведение Министерства обороны и признании его федеральным военно-мемориальным комплексом изначально принадлежала депутату Госдумы Константину Затулину. В таком виде реализовать её не удалось, однако проект реконструкции получил поддержку на федеральном уровне и теперь начнётся его поэтапное воплощение.

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Дмитрий Островский

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