Вы слышали, как звучит Крым и были ли когда-то на живом концерте, где из декораций пещерный город

Жизнь Культура
20-06-2025

Если нет, вы много пропустили, но можете посмотреть на видео фрагменты из концерта «Музыка на закате» в гроте Качи-Кальон на территории Бахчисарайского заповедника.

 

Перед зрителями, которые расположились просто на скалах, Максим Перов играл на трубе и клавишах. И, как вы слышите на видео, подпевали ему ласточки и сама природа, что создавало красоту и уникальность момента. Помимо самой игры, у Максима особенные инструменты и оборудование по обработке звука, это создаёт внеземную обволакивающую атмосферу звучания.

Билеты на такие концерты быстро заканчиваются, поэтому нужно внимательно следить за анонсами и быстро подстраивать свои планы. 

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города 

Ольга Сурикова
Видео: Telegram/ Музыка на закате