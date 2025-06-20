Вы слышали, как звучит Крым и были ли когда-то на живом концерте, где из декораций пещерный город

Если нет, вы много пропустили, но можете посмотреть на видео фрагменты из концерта «Музыка на закате» в гроте Качи-Кальон на территории Бахчисарайского заповедника.

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Перед зрителями, которые расположились просто на скалах, Максим Перов играл на трубе и клавишах. И, как вы слышите на видео, подпевали ему ласточки и сама природа, что создавало красоту и уникальность момента. Помимо самой игры, у Максима особенные инструменты и оборудование по обработке звука, это создаёт внеземную обволакивающую атмосферу звучания.

Билеты на такие концерты быстро заканчиваются, поэтому нужно внимательно следить за анонсами и быстро подстраивать свои планы.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова

Видео: Telegram/ Музыка на закате