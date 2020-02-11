В спорткомплексе имени 200-летия Севастополя появится поле для регби и футбола

В обновленном спорткомплексе имени 200-летия Севастополя появится современное травяное поле для регби и футбола, за которым будут ухаживать агрономы при помощи специальной техники. Об этом по итогам совещания с представителями Департамента капитального строительства, Управления молодежи и спорта и спортивных федераций города рассказал заместитель председателя комитета местного парламента по науке, культуре и спорту Артем Гордиенко.

Также на спортобъекте появятся модульные комплексы для переодевания рядом с теннисными кортами и сборно-разборные тумбы бассейна.

Новые трибуны на стадионе смогут вместить две тысячи зрителей, возле бассейна — 500 зрителей, на теннисных кортах — 300 зрителей.

Одним из ключевых партнеров Севастопольского федерации регби выступает городское отделение ЛДПР. За год работы федерации проведено два крупных турнира, женской команде Севастополя по регби удалось одержать победу на престижных «Moscow Games 2019», полным ходом идет процесс формирования Севастопольского регбийного клуба «Чайка».

По материалам пресс-службы Севастопольского городского отделения ЛДПР

Фото: crimea-news.com