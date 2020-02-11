В Севастополе мужчина устроил в храме дебош

Сегодня днем сотрудницы одного из храмов на улице Пожарова вызвали отряд Росгвардии. Оказалось, что в церковь ворвался неизвестный мужчина в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, нецензурно выражался и кричал.

Потом мужчина встал в дверях церкви и не давал войти прихожанам.

Увидев автомобиль Росгвардии, хулиган попытался скрыться, однако был задержан правоохранителями. Свое поведение задержанный пояснить не мог, так как был в состоянии алкогольного опьянения.

Настоятель храма протоиерей Олег Халюта, и клирик храма иерей Сергий поблагодарили сотрудников Росгвардии за своевременную помощь в задержании хулигана.

Злоумышленника доставили в отдел полиции, где была установлена его личность. Им оказался 36-летний житель Севастополя, который ранее был судим.

По материалам пресс-службы Росгвардии Севастополя

Фото: Денис Михайленко