В ДКР детям рассказали об опасностях в интернете

Во Дворце культуры рыбаков состоялся познавательный час «Безопасный и полезный интернет», приуроченный ко всемирному Дню безопасного интернета.

В современном мире дети, наравне со взрослыми, активно используют интернет: это и социальные сети, и игры, и поиск информации. О правилах пользования интернетом, истории происхождения Всемирной паутины ребятам рассказала ведущая мероприятия Инна Кулик.

Современные интернет-ресурсы хранят в себе столько же пользы, сколько и опасностей. В социальных сетях дети могут столкнуться с угрозами от незнакомых людей, вымогательством со стороны мошенников, агрессивным поведением и множеством программ-вирусов. Школьникам рассказали о том, как избежать или выйти из опасных ситуаций во Всемирной паутине.

Также детям напомнили, что полезно делать разминку после долгого сидения за компьютером.

Полученные знания ребята закрепили в ходе викторины — они разбились на команды и отвечали на вопросы. Победителей и призеров наградили грамотами и подарками.

По материалам отдела информации ДКР

Фото Екатерины Мокрецовой