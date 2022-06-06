В Совете Федерации рассматривают развитие коммунальной инфраструктуры в Севастополе

Развожаев ждет поддержки в решении коммунальных проблем

В Верхней палате российского парламента — в Совете Федерации с 6 июня начались Дни Севастополя, написал в своем Telegram губернатор Михаил Развожаев.

Он рассказал, что в севастопольская делегация начала работу на заседании Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

«Сегодня представляю доклад на тему «Развитие коммунальной инфраструктуры, повышение качества водоснабжения города Севастополя», — отметил глава города, добавив, что ждет поддержки по целому ряду вопросов.

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Ольга Сурикова