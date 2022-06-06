В Крыму ФСБ пресекла попытку дачи взятки сотруднику «Крымэнерго»

Раскрыта схема

По подозрению в получении взятки сотрудниками ФСБ задержан предприниматель, выступавший посредником должностных лиц госпредприятия «Крымэнерго». Об этом сообщает официальный представитель управления ФСБ по Крыму и Севастополю Елена Варламова.

«Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю задержан с поличным при получении денежных средств, предназначавшихся для последующей передачи взятки должностным лицам ГУП РК «Крымэнерго», индивидуальный предприниматель», – сообщила представитель ведомства.

Деньги, как отмечается, передавали в обмен на упрощение процедуры техприсоединения участка к электросетям в Алуште. Житель городского округа обратился в госпредприятие с соответствующим запросом, в ответ организация составила технические требования, которые мужчина не был в состоянии выполнить: ему следовало за свой счет построить трансформаторную подстанцию, хотя по закону делать это должно само госпредприятие. В «Крымэнерго» заявили, что этого в ближайшие годы не предвидится, и посоветовали обратиться к бизнесмену.

«Индивидуальный предприниматель, который ранее являлся работником «Крымэнерго», предложил алуштинцу решить вопрос в короткие сроки – за 230 тысяч рублей он пообещал договориться о получении новых технических условий, в которых не будут указаны работы по строительству трансформаторной подстанции. Со слов ИП, часть денежных средств клиента будет передана сотрудникам «Крымэнерго», уполномоченным принимать такие решения», – говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

При получении части денег его задержали сотрудники управления ФСБ.

Сейчас устанавливаются все причастные к незаконной деятельности, решается вопрос о передаче материалов в следственные органы.

Ольга Сурикова