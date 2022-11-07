В СНТ «Сапун-гора» хлопок газа обрушил дом

Вчера вечером, 6 ноября, в результате разгерметизации газгольдера хлопок газа разрушил дом, под завалами которого оказалась женщина.

Звонок о происшествии в СНТ «Сапун-гора» поступил в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Севастополь в 18:42.

На место прибыли два отделения 2 пожарно-спасательной части, служба пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ, оперативная группа Главного управления, а также иные экстренные службы и ведомства.

«По прибытии подразделений установлено, что в результате разгерметизации системы газгольдера произошёл хлопок газовоздушной смеси, в результате чего случилось частичное обрушение частного садового дома. Горение отсутствует. Производится разбор конструкций. Спасена женщина, она передана медикам для госпитализации», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю.

Напомним, в правительстве Севастополя сообщили, что за 8 лет нахождения в России доля обеспеченных газом сел увеличилась на 30%.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю