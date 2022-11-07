Севастопольские депутаты предложили ввести должность военного омбудсмена

В Законодательном собрании Севастополя зарегистрирован законопроект о создании в городе института Уполномоченного по защите прав военнообязанных и военнослужащих.

Планируется, что деятельность Уполномоченного по защите прав военных будет направлена на «обеспечение гарантий государственной защиты прав и законных интересов военнообязанных и военнослужащих, реализации и соблюдения прав и законных интересов военнообязанных и военнослужащих государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами в городе Севастополе».

Данная должность будет приравнена к госслужбе. Финансирование деятельности омбудсмена и его аппарата должно вестись из горбюджета.

На должность Уполномоченного может быть назначен гражданин России, достигший 35 летнего возраста, имеющий опыт военной службы, и постоянно проживающий в стране, имеющий высшее образование и опыт работы по реализации и защите прав и законных интересов военнообязанных и военнослужащих.

Напомним, заксобранием Севастополя в первом чтении принят закон о социальной поддержке участников специальной военной операции, членов их семей и членов семей погибших участников специальной военной операции.

Ольга Сурикова