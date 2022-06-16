Севастопольские села за 2021 год стали на 5% обеспеченней газом

В соответствии с отчетом правительства Севастополя о деятельности за 2021 год газификация сельской зоны города выросла на 5%.

Теперь сельская зона Севастополя обеспечена газом на 46%. Как сообщили в правительстве города, за 8 лет нахождения в России доля обеспеченных газом сел увеличилась на 30%.

Также в отчете говорится, в прошлом году завершены работы по строительству газопровода к 231 дому в Фронтовом, в этом же селе запущен газ в 71 дом. В Андреевке с прошлого года идут работы по газификации 480 домов, а также там подали газ в 97 домов.

Скромнее успехи в работе по газификации многоквартирных домов. В прошлом году газификация завершена в 45 из них. В отчете за 2021 год не указан рост обеспеченности газом многоквартирных домов, но в прошлом году называлась доля в 90, 5 %.

В нынешнем году правительство города планирует построить 4 газопровода на Северной стороне, Инкермане и поселке Любимовка, а также будет подготовлена проектно-сметная документация по 8 объектам.

Напомним, в ноябре прошлого года на пленарном заседании заксобрания Севастополя директор департамента капитального строительства Илларион Гапицонов сообщил, что к 2023 году села Байдарской долины будут полностью газифицированы.

Дмитрий Островский