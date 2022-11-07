Где в Севастополе не будет света 7 ноября

В связи с производством неотложных работ в сетях, связанных с улучшением качества электроснабжения, будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

с 09:00 до 12:00 часов

ул. Менжинского 2,1-а;6-а,1,8;8-а;9,6,1-б,3-а, шос. Симферопольское 19-а,16

ул. Кронштадская 6; ул. Фильченкова 26-44,17-27,35-39

с 10:00 до 12:00 часов

пл. Ластовая 5-А,5;

ул. Надеждинцев 1-5;

ул. Розы Люксембург 10-12

с 09:00 до 18:00 часов

ул. Коли Пищенко 4,1-9;

ул. Игнатия Шевченко 39;

ул. Багрия 60;

ул. Бирюлева 2-42,1-45