Где в Севастополе не будет света 7 ноября

В связи с производством неотложных работ в сетях, связанных с улучшением качества электроснабжения, будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
с 09:00 до 12:00 часов
ул. Менжинского 2,1-а;6-а,1,8;8-а;9,6,1-б,3-а, шос. Симферопольское 19-а,16
ул. Кронштадская 6; ул. Фильченкова 26-44,17-27,35-39
с 10:00 до 12:00 часов
пл. Ластовая 5-А,5;
ул. Надеждинцев 1-5;
ул. Розы Люксембург 10-12
с 09:00 до 18:00 часов
ул. Коли Пищенко 4,1-9;
ул. Игнатия Шевченко 39;
ул. Багрия 60;
ул. Бирюлева 2-42,1-45