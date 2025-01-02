В смертельном ДТП в Крыму погибли двое детей 2023 и 2018 годов рождения

Сотрудники полиции, прокуратуры и Следкома Крыма проводят проверку по факту ДТП.

«Автомобиль «Шевроле» в районе села Шахтино выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «ЛАДА», в котором находилось шесть человек. В результате дорожно-транспортного происшествия трое пассажиров автомобиля «Лада», в том числе малолетние 2018 и 2023 годов рождения погибли от полученных травм. Есть пострадавшие», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Следком возбудил уголовное дело. Будет дана оценка соблюдению требований при перевозке пассажиров.

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Ольга Сурикова